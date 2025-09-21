Pédantix 1227 : Indices et solution, quel est le mot du 21 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 21 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 21 septembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 21 septembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 21 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis née à la confluence de deux fleuves, et depuis toujours mon destin coule entre Rhône et Saône.
Indice 2Mes collines portent des églises, des théâtres antiques et des regards sur la plaine.
Indice 3On m'a longtemps appelée capitale des Gaules, témoin des pierres romaines et des routes commerçantes.
Indice 4Ma soie fit voyager mon nom, et mes canuts ont gravé leur mémoire dans mes rues pentues.
Indice 5Chaque décembre, mes façades s'illuminent lors d'une fête devenue mondiale.
Indice 6Je suis réputée pour ma gastronomie, mes bouchons et mon histoire industrielle.
Indice 7Je suis une grande ville française située entre Paris et Marseille.
Indice 8Je suis la troisième ville de France, située au confluent du Rhône et de la Saône, célèbre pour son histoire, sa gastronomie et sa fête des Lumières.
Solution du 21 septembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 21 septembre 2025Lyon
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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