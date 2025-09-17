Pédantix 1223 : Indices et solution, quel est le mot du 17 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 17 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 septembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 septembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je promis de plier le temps pour rattraper les géants, et c'est la terre elle-même qui finit par gémir.
Indice 2On voulut fondre l'avenir dans des foyers improvisés, et l'utopie prit l'allure d'un calendrier enfiévré.
Indice 3Des fours sortirent plus de scories que d'acier, tandis que les rapports gravissaient des montagnes de papier.
Indice 4Sous le signe des communes populaires, on partagea outils, repas, champs et mots d'ordre.
Indice 5Les quotas gonflés appelèrent des réquisitions aveugles, et le blé manqua à ceux qui l'avaient semé.
Indice 6La campagne d'industrialisation rurale et de collectivisation accéléra l'effondrement agricole et la disette.
Indice 7En Chine, à la fin des années 1950, un mot d'ordre voulu « rattraper et dépasser » les puissances industrielles.
Indice 8Campagne politico-économique lancée en 1958 en Chine sous Mao Zedong pour industrialiser et collectiviser à marche forcée, qui entraîna une crise agricole et une famine dévastatrice.
Solution du 17 septembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 septembre 2025Grand Bond en avant
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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