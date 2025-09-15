Pédantix 1221 : Indices et solution, quel est le mot du 15 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 septembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 septembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un silence boréal où la neige absorbe les pas et où la ténacité a un nom intraduisible.
Indice 2Entre pins sombres et eaux gelées, je cache mille feux verts qui dansent au-dessus des nuits interminables.
Indice 3On m'écoute dans les forêts et les lacs, mais on me chante aussi en cuivres et cordes sous la plume de Sibelius.
Indice 4Mes cabanes brûlantes au bord de l'eau sont un rite national, suivies d'un plongeon qui réveille l'âme.
Indice 5Ma capitale aux façades claires regarde la Baltique, tandis que, plus au nord, on dit que le Père Noël reçoit le courrier.
Indice 6Je parle surtout une langue ouralienne, mais j'en garde une seconde officielle héritée de l'Ouest.
Indice 7Je suis un pays nordique couvert de forêts et de milliers de lacs, voisin de la Suède, de la Norvège et de la Russie.
Indice 8Pays d'Europe du Nord, membre de l'Union européenne, dont la capitale est Helsinki, connu pour ses lacs, ses forêts, ses aurores boréales et la culture du sauna.
Solution du 15 septembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 septembre 2025Finlande
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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