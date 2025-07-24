Pédantix 1168 : Indices et solution, quel est le mot du 24 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 24 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 24 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 24 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 24 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'ombre silencieuse qui glisse sur la neige, le souffle régulier, le tir précis, le roi des hivers blancs.
Indice 2Ma domination fut aussi froide que la poudre que je foulai, mais mes médailles brûlent d'or dans l'histoire.
Indice 3Je suis celui qui a mêlé vitesse et précision jusqu'à l'excellence, sur les traces du ski et du tir.
Indice 4On me surnomme parfois « le roi du biathlon », tant j'ai marqué cette discipline d'une empreinte indélébile.
Indice 5Je suis un athlète norvégien, recordman absolu du nombre de médailles olympiques et mondiales en biathlon.
Indice 6Ma carrière s'est étendue sur plus de deux décennies, entre skis de fond et carabine.
Indice 7Je suis une légende du biathlon, norvégien, et plusieurs fois champion olympique.
Indice 8Je suis un biathlète norvégien considéré comme le plus grand de tous les temps, avec un palmarès exceptionnel aux Jeux olympiques et aux championnats du monde.
Solution du 24 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 24 juillet 2025Ole Einar Bjørndalen
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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