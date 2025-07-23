Pédantix 1167 : Indices et solution, quel est le mot du 23 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 23 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un choix souvent silencieux, fait à table mais guidé par la conscience, la santé ou la compassion.
Indice 2Je renonce sans haïr, et transforme l'assiette en message, parfois éthique, parfois intime.
Indice 3Je suis une frontière alimentaire que certains franchissent par respect de la vie, d'autres par souci de leur propre corps.
Indice 4Je rejette chair et poisson, mais j'accueille les fruits, les graines, les œufs et parfois le lait.
Indice 5Je suis un régime alimentaire qui exclut toute viande, mais pas nécessairement les produits d'origine animale.
Indice 6Je suis souvent associé à des considérations écologiques, sanitaires ou morales.
Indice 7Je suis le mode de vie alimentaire adopté par ceux qui ne mangent pas d'animaux.
Indice 8Je suis un régime alimentaire qui exclut la consommation de chair animale, tout en incluant généralement les produits végétaux et parfois les œufs et les produits laitiers.
Solution du 23 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 juillet 2025Végétarisme
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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