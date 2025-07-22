Pédantix 1166 : Indices et solution, quel est le mot du 22 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 22 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 22 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 22 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 22 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une muraille de pierre et de silence, sculptée par les âges, que l'on traverse parfois au péril de sa vie.
Indice 2Mes sommets ont vu passer les chercheurs d'or, les pionniers, et les flocons porteurs de famine.
Indice 3Je garde dans mes plis les larmes du passé, celles de convois bloqués par la neige, comme le tristement célèbre groupe Donner.
Indice 4Je suis un bastion naturel, abritant des merveilles comme le lac Tahoe ou les séquoias géants.
Indice 5Je suis le berceau de parcs emblématiques comme Yosemite et Kings Canyon.
Indice 6Je longe la frontière orientale de la Californie et m'étends jusqu'au Nevada.
Indice 7Mon nom signifie « chaîne enneigée » en espagnol, et je suis l'un des grands massifs de l'ouest américain.
Indice 8Je suis une chaîne de montagnes située à l'ouest des États-Unis, principalement en Californie, célèbre pour ses parcs naturels, ses séquoias géants et son rôle historique durant la ruée vers l'or.
Solution du 22 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 22 juillet 2025Sierra Nevada (États-Unis)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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