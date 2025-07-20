Pédantix 1164 : Indices et solution, quel est le mot du 20 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 20 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 20 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 20 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 20 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un conflit où les fleurs servaient d'emblème, mais les lames parlaient bien plus fort que les pétales.
Indice 2Je suis née dans l'ombre d'un trône contesté, où deux branches d'une même lignée se disputaient la couronne.
Indice 3Je suis un entrelacs de trahisons, de batailles et de successions sanglantes, dans l'Angleterre du XVe siècle.
Indice 4Ma querelle opposa les maisons de Lancastre et d'York, chacune portant une rose en étendard.
Indice 5Je pris fin quand Henri Tudor unit les deux camps, donnant naissance à la dynastie des Tudor.
Indice 6Mon nom vient des symboles floraux utilisés par les deux factions qui se disputaient le pouvoir royal.
Indice 7Je suis une guerre civile anglaise qui a marqué la fin du Moyen Âge dans ce royaume.
Indice 8Je suis une série de guerres civiles anglaises ayant opposé les maisons de Lancastre (rose rouge) et d'York (rose blanche) pour le trône, entre 1455 et 1485.
Solution du 20 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 20 juillet 2025Guerre des Deux-Roses
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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