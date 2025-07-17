Pédantix 1161 : Indices et solution, quel est le mot du 17 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 17 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une cité où la brique se mêle au ciel, teintant l'air d'un rouge que seul le Midi connaît.
Indice 2Ma lumière est douce, mais mon histoire fut parfois sanglante, des hérésies aux croisades.
Indice 3Je suis à la fois médiévale et aéronautique, enracinée dans la terre et tournée vers le ciel.
Indice 4J'ai vu naître le catharisme et décoller les avions d'Airbus.
Indice 5On me surnomme « la Ville rose » à cause de la couleur de mes bâtiments.
Indice 6Je suis traversée par la Garonne et animée par la vie étudiante, les marchés et le rugby.
Indice 7Je suis une grande ville du sud-ouest de la France, entre Bordeaux et Montpellier.
Indice 8Je suis une ville du sud-ouest de la France, capitale de l'Occitanie, connue pour son architecture en brique rose et son industrie aéronautique.
Solution du 17 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 juillet 2025Toulouse
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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