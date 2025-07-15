Pédantix 1159 : Indices et solution, quel est le mot du 15 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une artère liquide serpentant au cœur d'un poumon vert, transportant sédiments, légendes et richesses oubliées.
Indice 2Né dans les hauteurs andines, je descends lentement, charriant bois, or et mémoire vers l'immensité.
Indice 3Je suis un géant discret, éclipsé par mon frère plus célèbre, mais je suis l'un des plus longs d'Amérique du Sud.
Indice 4Ma puissance est telle qu'on a dû me barrer par l'un des plus grands complexes hydroélectriques du Brésil.
Indice 5Je suis un affluent majeur de l'Amazone, traversant la Bolivie et le Brésil.
Indice 6Mon nom signifie « bois » en portugais, et je dois ce nom à ce que je transporte en abondance.
Indice 7Je suis un grand fleuve sud-américain dont le nom évoque la forêt et le transport de troncs.
Indice 8Je suis un important affluent de l'Amazone, long de plus de 3 000 km, qui traverse la Bolivie et le Brésil, connu pour ses eaux riches en sédiments et son potentiel hydroélectrique.
Solution du 15 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 juillet 2025Rio Madeira
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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