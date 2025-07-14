Pédantix 1158 : Indices et solution, quel est le mot du 14 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 14 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 14 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 14 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 14 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'homme dont le prénom est devenu continent, bien que mes pas n'y aient pas été les premiers.
Indice 2Je n'ai pas découvert un monde, mais j'ai compris qu'il en était un nouveau.
Indice 3Je suis la plume qui affirma que ces terres n'étaient pas l'Orient déguisé, mais un continent inconnu.
Indice 4Je suis navigateur et cartographe, mais c'est surtout mon regard qui a redéfini la géographie.
Indice 5J'ai exploré les côtes de l'Amérique du Sud au service du Portugal et de l'Espagne à la charnière des XVe et XVIe siècles.
Indice 6Mon prénom a été repris par un cartographe allemand pour nommer le « Nouveau Monde ».
Indice 7Je suis l'explorateur italien dont le prénom a donné naissance au mot « Amérique ».
Indice 8Je suis un navigateur et explorateur italien du XVe siècle, connu pour avoir compris que les terres découvertes par Christophe Colomb formaient un nouveau continent, auquel on a donné mon prénom.
Solution du 14 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 14 juillet 2025Amerigo Vespucci
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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