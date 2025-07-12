Pédantix 1156 : Indices et solution, quel est le mot du 12 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né dans le fracas d'une économie brisée, quand il fallait reconstruire sans savoir par où commencer.
Indice 2Je fus un pari politique et social, un souffle d'intervention dans un monde dominé par le marché laissé à lui-même.
Indice 3Je ne fus ni une révolution ni un retour en arrière, mais une tentative d'équilibre entre relance et régulation.
Indice 4Je suis la réponse américaine à la Grande Dépression, portée par une vision de redressement par l'État.
Indice 5Je suis un ensemble de réformes économiques et sociales lancées dans les années 1930 par Franklin D. Roosevelt.
Indice 6Grâce à moi, les États-Unis ont créé des emplois publics, garanti les dépôts bancaires et aidé les plus pauvres.
Indice 7Je suis un tournant de l'histoire américaine, souvent résumé par l'expression « intervention de l'État dans l'économie ».
Indice 8Je suis le programme de réformes économiques lancé par Roosevelt dans les années 1930 pour lutter contre la crise de 1929 aux États-Unis.
Solution du 12 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 juillet 2025New Deal
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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