Pédantix 1155 : Indices et solution, quel est le mot du 11 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la terre où les hauteurs tutoient les nuages et où les pierres racontent l'écho des empires perdus.
Indice 2Mon cœur bat entre les Andes et l'océan, là où le passé précolombien résiste encore au temps.
Indice 3J'ai vu naître un empire taillé dans la montagne, et tomber sous la croix et l'épée de l'étranger.
Indice 4Je suis le berceau des Incas, gardien du Machu Picchu et des mystères des lignes de Nazca.
Indice 5Je suis traversé par l'Amazone et survolé par le condor, entre traditions andines et héritage colonial.
Indice 6Ma capitale est Lima, et je suis connu pour ma cuisine, mon histoire et mes paysages contrastés.
Indice 7Je suis un pays d'Amérique du Sud où l'on parle espagnol et où l'on visite le Machu Picchu.
Indice 8Je suis un pays d'Amérique du Sud, ancien territoire de l'Empire inca, dont la capitale est Lima.
Solution du 11 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 juillet 2025Pérou
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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