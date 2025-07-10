Pédantix 1154 : Indices et solution, quel est le mot du 10 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la signature silencieuse des étoiles, l'empreinte de leur feu, invisible à l'œil mais révélée à travers le prisme.
Indice 2Je classe les soleils non par leur forme ni leur taille, mais par la lumière qu'ils filtrent à travers le vide.
Indice 3Je suis le fruit d'un déchiffrement céleste, où chaque couleur parle de chaleur, de masse et de composition.
Indice 4Je fais la différence entre une étoile blanche brûlante et une géante rouge mourante.
Indice 5Ma classification va de O à M, en passant par B, A, F, G, et K, selon la température et la couleur des étoiles.
Indice 6Je suis utilisé par les astronomes pour identifier les caractéristiques physiques des étoiles.
Indice 7Je classe les étoiles comme le Soleil dans une catégorie, par la lumière qu'elles émettent.
Indice 8Je suis un système de classification des étoiles basé sur leur température, leur couleur et leur spectre lumineux.
Solution du 10 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 juillet 2025Type spectral
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (1)
c'est difficile