Pédantix 1148 : Indices et solution, quel est le mot du 4 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la plume qui a donné un visage à l'oppression, et un nom à la surveillance qui n'oublie jamais.
Indice 2Mon imagination n'a fait que tendre un miroir sombre à ce que l'homme peut devenir sous le joug du pouvoir.
Indice 3J'ai dénoncé le mensonge par la fiction, et peint la tyrannie avec les couleurs d'un avenir trop crédible.
Indice 4Je suis le père de Big Brother, mais aussi celui qui a fait parler les cochons comme des hommes.
Indice 5Mon œuvre est un cri contre le totalitarisme, qu'il soit rouge, brun ou masqué.
Indice 6Je suis l'auteur de 1984 et de La Ferme des animaux, des classiques de la critique politique.
Indice 7Je suis un écrivain britannique dont le nom est devenu un adjectif pour désigner un monde dystopique et contrôlé.
Indice 8Je suis un écrivain et journaliste anglais connu pour mes romans engagés, notamment 1984 et La Ferme des animaux, critiques du totalitarisme.
Solution du 4 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 juillet 2025George Orwell
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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