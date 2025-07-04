Pédantix 1148 : Indices et solution, quel est le mot du 4 juillet 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 04 juillet 2025 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 4 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1148 : Indices et solution, quel est le mot du 4 juillet 2025 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 juillet 2025

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 juillet 2025.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 juillet 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis la plume qui a donné un visage à l'oppression, et un nom à la surveillance qui n'oublie jamais.


Indice 2Mon imagination n'a fait que tendre un miroir sombre à ce que l'homme peut devenir sous le joug du pouvoir.


Indice 3J'ai dénoncé le mensonge par la fiction, et peint la tyrannie avec les couleurs d'un avenir trop crédible.


Indice 4Je suis le père de Big Brother, mais aussi celui qui a fait parler les cochons comme des hommes.


Indice 5Mon œuvre est un cri contre le totalitarisme, qu'il soit rouge, brun ou masqué.


Indice 6Je suis l'auteur de 1984 et de La Ferme des animaux, des classiques de la critique politique.


Indice 7Je suis un écrivain britannique dont le nom est devenu un adjectif pour désigner un monde dystopique et contrôlé.


Indice 8Je suis un écrivain et journaliste anglais connu pour mes romans engagés, notamment 1984 et La Ferme des animaux, critiques du totalitarisme.


Solution du 4 juillet 2025

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 juillet 2025George Orwell


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)
Gossip Harbor 27 juillet 2026

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 27 juillet 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)
Family Island 27 juillet 2026

Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Family Island du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, aussi appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)