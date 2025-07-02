Pédantix 1146 : Indices et solution, quel est le mot du 2 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'art de glisser sans séparation, là où les deux pieds se figent pour défier la pente d'un seul élan.
Indice 2Né entre surf et montagne, je ne cherche pas la vague, mais je danse sur la poudreuse gelée.
Indice 3Je suis l'équilibre instable entre vitesse, neige et gravité, souvent accompagné d'un soupçon de folie.
Indice 4Je ne suis ni ski ni luge, mais je trace ma route dans la poudre en laissant derrière moi une seule ligne.
Indice 5Je suis né dans les années 60-70, adopté par les jeunes, les rebelles, puis les Jeux olympiques.
Indice 6Je me pratique debout sur une planche, sur les pistes ou dans les snowparks, avec style et figures.
Indice 7Je suis l'équivalent du skateboard, mais sur la neige, et toujours attaché aux pieds.
Indice 8Je suis un sport de glisse hivernal consistant à descendre des pentes enneigées sur une planche fixée aux deux pieds.
Solution du 2 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 juillet 2025Snowboard
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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