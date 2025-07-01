Pédantix 1145 : Indices et solution, quel est le mot du 1er juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 1er juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 1er juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 1er juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 1er juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une fine bande de terre entre l'or vert et l'or bleu, oubliée des cartes, mais vibrante d'histoire.
Indice 2Mon nom court sur quatre lettres, mais ma richesse culturelle dépasse les frontières de mes voisins.
Indice 3Je suis né d'un découpage colonial, entre les griffes allemandes et les mains françaises.
Indice 4Je possède un accès à l'océan Atlantique, bien que ma largeur ne dépasse jamais les 150 kilomètres.
Indice 5Ma capitale est Lomé, et mes marchés colorés débordent de vie au bord du golfe de Guinée.
Indice 6Je suis un pays d'Afrique de l'Ouest, coincé entre le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso.
Indice 7Je suis un petit pays africain francophone dont le nom commence par un T et finit par un O.
Indice 8Je suis un pays d'Afrique de l'Ouest situé entre le Ghana et le Bénin, ayant pour capitale Lomé.
Solution du 1er juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 1er juillet 2025Togo
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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