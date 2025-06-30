Pédantix 1144 : Indices et solution, quel est le mot du 30 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une chaîne invisible, où chaque maillon est semblable, mais dont l'ensemble crée une matière aux mille visages.
Indice 2Ni métal, ni cristal, je suis l'alliance répétée d'unités minuscules, tissant des structures souples ou rigides.
Indice 3Je suis né dans la chimie des vivants comme dans celle des laboratoires, servant autant à la vie qu'à l'industrie.
Indice 4Mon nom évoque la multiplicité, et mon corps est formé de monomères liés entre eux comme des perles sur un fil.
Indice 5Je compose aussi bien l'ADN que les plastiques, les caoutchoucs ou certains tissus synthétiques.
Indice 6Je suis un matériau formé de molécules géantes, souvent utilisé dans les emballages, vêtements ou objets du quotidien.
Indice 7On me retrouve dans les matières plastiques, les colles, les peintures et même dans le corps humain.
Indice 8Je suis une grande molécule constituée de la répétition d'unités plus simples appelées monomères, utilisée dans de nombreux matériaux naturels ou synthétiques.
Solution du 30 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 juin 2025Polymère
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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