Pédantix 1143 : Indices et solution, quel est le mot du 29 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon nom seul suffisait à figer le sang dans les veines des marins, bien plus que le tonnerre ou les tempêtes.
Indice 2J'enflammais des mèches dans ma tignasse pour paraître plus démon.
Indice 3Ma légende est aussi épaisse que la fumée qui entourait mon visage dans les combats.
Indice 4Je semais la terreur dans les Caraïbes au début du XVIIIᵉ siècle, à bord de mon redoutable navire.
Indice 5Capitaine du Queen Anne's Revenge, je suis l'un des pirates les plus célèbres de l'histoire.
Indice 6Je m'appelais en réalité Edward Teach, ou Thatch, selon les versions.
Indice 7Ma barbe noire, mon chapeau large et mon regard fou m'ont valu un surnom immortel.
Indice 8Je suis un célèbre pirate anglais du XVIIIᵉ siècle, redouté pour sa cruauté et son apparence terrifiante, connu sous le nom de Barbe Noire.
Solution du 29 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juin 2025Barbe Noire
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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