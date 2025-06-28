Pédantix 1142 : Indices et solution, quel est le mot du 28 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 28 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 28 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 28 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 28 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis née dans les brumes du mythe, là où l'histoire se confond avec la légende des ancêtres célestes.
Indice 2Je précède les empires, les royaumes et les écritures, mais l'on me cite comme le berceau d'un peuple.
Indice 3J'ai vu le jour dans les terres inondées du delta, où le riz et les dragons se mêlent aux traditions les plus anciennes.
Indice 4Sous mon nom se cache une lignée semi-légendaire de rois, connus sous le titre de Hùng.
Indice 5Je suis associée à la naissance de Văn Lang, le tout premier royaume vietnamien selon les récits traditionnels.
Indice 6Je suis la plus ancienne dynastie du Viêt Nam, souvent enseignée comme l'origine du peuple vietnamien.
Indice 7Je suis une dynastie mythique, dont les rois sont célébrés chaque année lors d'une fête nationale au Vietnam.
Indice 8Je suis une dynastie légendaire considérée comme la première du Viêt Nam, fondée par les rois Hùng, régnant sur le royaume de Văn Lang.
Solution du 28 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 28 juin 2025Dynastie Hồng Bàng
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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