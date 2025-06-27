Pédantix 1141 : Indices et solution, quel est le mot du 27 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 27 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 27 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 27 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 27 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Bien avant que l'on parle de caravelles, mes voiles avaient déjà caressé les brumes d'un continent inconnu.
Indice 2Mon nom traverse les mers du Nord, porté par les sagas, mais ignoré des manuels pendant des siècles.
Indice 3Je suis fils d'un exilé célèbre, mais c'est moi qui ai foulé une terre que l'Europe oubliera longtemps.
Indice 4Guidé par les étoiles et les récits, j'ai atteint un rivage boisé que j'ai nommé Vinland.
Indice 5Explorateur nordique du XIe siècle, je suis considéré comme le premier Européen à avoir posé le pied en Amérique du Nord.
Indice 6Mon voyage a précédé celui de Christophe Colomb d'environ 500 ans, mais sans déclencher de conquête.
Indice 7Je suis un Viking islandais, fils d'Erik le Rouge, souvent cité comme le découvreur du Nouveau Monde.
Indice 8Je suis un explorateur viking du XIe siècle, fils d'Erik le Rouge, connu pour avoir atteint les côtes de l'Amérique du Nord bien avant Christophe Colomb.
Solution du 27 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 27 juin 2025Leif Erikson
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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