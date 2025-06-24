Pédantix 1138 : Indices et solution, quel est le mot du 24 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 24 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 24 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 24 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 24 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né du désir d'un empereur fatigué de dominer le monde, mais pas d'en façonner la pierre.
Indice 2J'abrite les souvenirs d'un souverain qui a choisi de cultiver des choux après avoir régné sur un empire.
Indice 3Je ne suis pas un simple départ, mais la séparation définitive, parfois murmurée, parfois hurlée.
Indice 4Je suis un monument unique : refuge d'un empereur romain à la retraite, devenu cœur vivant d'une ville.
Indice 5Je me dresse encore fièrement sur les rives de l'Adriatique, au cœur de ce qui est aujourd'hui Split, en Croatie.
Indice 6Je suis l'un des plus grands vestiges de l'architecture romaine tardive, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Indice 7Construit au IVe siècle pour Dioclétien, mon nom évoque à la fois retraite impériale et ville méditerranéenne.
Indice 8Je suis un vaste complexe palatial bâti à Split (Croatie) pour l'empereur romain Dioclétien à la fin du IIIe siècle, mêlant résidence, caserne et temple.
Solution du 24 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 24 juin 2025Palais de Dioclétien
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (1)
Il y a un problème dans les indices, ça ne correspond pas au mot du jour