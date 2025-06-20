Pédantix 1134 : Indices et solution, quel est le mot du 20 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 20 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 20 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 20 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 20 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né dans le silence des monastères, quand la foi bâtissait en pierre ce que les hommes ne savaient pas encore lire.
Indice 2Mes arcs arrondis soutiennent le ciel comme des prières figées, et mes murs épais gardent la lumière comme un secret.
Indice 3Je suis l'expression rigide mais puissante d'un Moyen Âge encore obscur, entre crainte divine et ordre imposé.
Indice 4Avant que les flèches ne percent le ciel, j'ai dressé mes voûtes en berceau et mes colonnes comme des gardiens silencieux.
Indice 5Je suis l'un des premiers grands courants artistiques chrétiens d'Occident, solidement ancré dans l'architecture religieuse.
Indice 6On me reconnaît à mes églises sombres, mes chapiteaux sculptés et mes portails décorés de scènes bibliques.
Indice 7Je précède l'art gothique et j'ai fleuri entre le Xe et le XIIe siècle en Europe.
Indice 8Je suis un style artistique médiéval, surtout religieux, caractérisé par des voûtes en berceau, des arcs en plein cintre et des structures massives.
Solution du 20 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 20 juin 2025Art roman
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)