Pédantix 1133 : Indices et solution, quel est le mot du 19 juin 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 19 juin 2025 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 19 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1133 : Indices et solution, quel est le mot du 19 juin 2025 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 19 juin 2025

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 19 juin 2025.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 19 juin 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis né dans l'ombre d'un rideau de fer, dressé non pour défendre, mais pour diviser.


Indice 2Ma force ne tenait pas qu'aux armes, mais à une idéologie gravée dans l'acier d'un empire.


Indice 3J'étais l'écho d'un seul parti, parlant dans plusieurs langues, mais marchant au même pas.


Indice 4J'ai été façonné après la guerre, pour faire contrepoids à l'Ouest dans un monde bipolaire.


Indice 5Je rassemblais des nations d'Europe centrale et orientale, liées à Moscou par pacte et par doctrine.


Indice 6Je suis souvent associé au pacte de Varsovie, au communisme d'État et à la guerre froide.


Indice 7On m'oppose systématiquement au bloc occidental dans les manuels d'histoire du XXe siècle.


Indice 8Je désigne l'ensemble des pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale alliés à l'URSS pendant la guerre froide, opposés aux États-Unis et à leurs alliés.


Solution du 19 juin 2025

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 19 juin 2025Bloc de l'Est


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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