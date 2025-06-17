Pédantix 1131 : Indices et solution, quel est le mot du 17 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 17 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je dormais depuis des siècles sous un manteau végétal, jusqu'à ce que ma colère change le ciel du monde entier.
Indice 2Quand je me suis éveillé, j'ai obscurci les cieux, refroidi la Terre et rappelé que le feu vient aussi des entrailles.
Indice 3Mon rugissement a traversé les océans et mes cendres ont voyagé plus loin que mes pierres.
Indice 4Je suis situé sur un archipel agité, entre typhons et séismes, mais ce sont mes cendres qui ont marqué l'Histoire.
Indice 5Mon nom est à jamais lié à l'année 1991, et à l'une des plus puissantes éruptions du XXe siècle.
Indice 6Je suis un volcan philippin dont l'explosion a causé l'évacuation de la base militaire américaine voisine.
Indice 7On me cite souvent aux côtés du Krakatoa ou du Vésuve lorsqu'on parle des plus grandes éruptions modernes.
Indice 8Je suis un volcan situé aux Philippines, connu pour ma violente éruption en 1991 qui a eu un impact climatique mondial.
Solution du 17 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 juin 2025Pinatubo
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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