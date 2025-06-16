Pédantix 1130 : Indices et solution, quel est le mot du 16 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 16 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 16 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 16 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 16 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la lignée qui fit du sang une règle et de la patience un empire.
Indice 2Issu des Francs, j'ai tissé ma toile sur des siècles, imposant mon nom au cœur du royaume.
Indice 3Je suis né d'un homme qui ne portait pas de couronne héréditaire, mais dont les descendants la firent éternelle.
Indice 4J'ai régné sans interruption sur la France de Hugues à Charles, d'abord directs, puis par branches.
Indice 5Je suis la dynastie qui a donné naissance aux Valois, aux Bourbons et à d'autres lignées royales.
Indice 6Ma devise aurait pu être « par le sang et pour le trône », car je représente une des plus longues dynasties d'Europe.
Indice 7On me connaît comme la famille royale française qui a régné du Moyen Âge jusqu'à la Révolution.
Indice 8Je suis une dynastie royale française fondée par Hugues Capet, dont les membres ont régné sur la France pendant plusieurs siècles.
Solution du 16 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 16 juin 2025Capétiens
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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