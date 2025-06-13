Pédantix 1127 : Indices et solution, quel est le mot du 13 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 13 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'art qui ne s'accroche pas au mur, qui ne se collectionne pas, mais qui s'efface en même temps qu'il se vit.
Indice 2Éphémère par nature, je suis la frontière floue entre le geste, l'idée et la provocation.
Indice 3Je fais du corps une œuvre, de l'instant un manifeste, et de l'espace un théâtre sans décor.
Indice 4Je suis souvent directe, physique, parfois dérangeante, toujours liée à la présence réelle de l'artiste.
Indice 5Je suis née au croisement de l'art visuel, du théâtre, de la danse et de la contestation.
Indice 6Marina Abramović, Joseph Beuys ou ORLAN m'ont utilisée pour bousculer les codes et interroger le regard.
Indice 7Je suis une forme d'expression artistique où l'action elle-même est l'œuvre.
Indice 8Je suis une pratique artistique où l'artiste réalise une action en temps réel, souvent devant un public, comme forme d'expression.
Solution du 13 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 juin 2025Performance (art)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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