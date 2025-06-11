Pédantix 1125 : Indices et solution, quel est le mot du 11 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je trace une ligne brillante derrière moi, comme une signature visqueuse laissée au sol.
Indice 2Je suis sourd, muet et presque aveugle, mais je sais retrouver mon chemin sans jamais me presser.
Indice 3Je sors après la pluie et disparais dès que le soleil brille trop fort.
Indice 4Ma spirale abrite un corps mou et silencieux, que j'expose à la pluie mais cache au soleil.
Indice 5Je porte ma maison sur le dos et avance si lentement que le temps semble s'arrêter autour de moi.
Indice 6Les enfants me ramassent dans les jardins, les gourmets me cherchent dans les assiettes.
Indice 7Je suis un petit animal à coquille qui avance lentement en rampant.
Indice 8Je suis un mollusque terrestre à coquille, qui se déplace lentement en laissant une traînée de bave.
Solution du 11 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 juin 2025Escargot
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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