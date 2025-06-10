Pédantix 1124 : Indices et solution, quel est le mot du 10 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'état où la matière, lasse de toute agitation, cesse presque de distinguer l'individuel du collectif.
Indice 2Invisible dans le monde quotidien, je ne survis qu'à des températures proches du néant absolu.
Indice 3Je réunis des particules identiques dans une seule et même onde, comme si toutes devenaient une seule entité.
Indice 4Je suis la frontière entre la physique quantique et le rêve glacial d'un univers figé.
Indice 5Prévu théoriquement en 1924, je n'ai été observé qu'en 1995 grâce à un refroidissement extrême.
Indice 6Je suis un état de la matière obtenu lorsque des bosons occupent tous le même niveau d'énergie fondamental.
Indice 7Je porte le nom de deux célèbres physiciens : un Indien qui a posé la base théorique, et un génie allemand qui l'a développé.
Indice 8Je suis un état de la matière obtenu à des températures extrêmement basses, où des bosons se comportent comme une seule onde quantique.
Solution du 10 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 juin 2025Condensat de Bose-Einstein
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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