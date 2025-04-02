Pédantix 1055 : Indices et solution, quel est le mot du 2 avril 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 avril 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 avril 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 avril 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 avril 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon surnom évoque une couleur en lien avec la terre et le feu.
Indice 2On me trouve entre les montagnes et le désert, oscillant entre fraîcheur et aridité.
Indice 3Ma place centrale est un théâtre vivant où serpents et conteurs se mêlent à la foule.
Indice 4Mon nom résonne dans une chanson de voyage, évoquant un express mythique.
Indice 5Ma médina est un labyrinthe parfumé où le cuir, les épices et l’argan enchantent les sens.
Indice 6Mes souks regorgent de tapis colorés, de lanternes ciselées et de babouches dorées.
Indice 7Je suis une ville impériale du Maroc, prisée par les touristes et les rois.
Indice 8Ville marocaine célèbre pour sa médina, sa place Jemaa el-Fna et son surnom "la ville rouge".
Solution du 2 avril 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 avril 2025Marrakech
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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