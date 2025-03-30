Pédantix 1052 : Indices et solution, quel est le mot du 30 mars 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 mars 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 mars 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 mars 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 mars 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né de l’injustice et porté par des voix qui refusent le silence.
Indice 2On me trouve dans les rues, sur les pancartes et dans les cœurs, marchant vers un idéal.
Indice 3Je suis un combat pacifique, mais mon adversaire ne l’est pas toujours.
Indice 4Mes leaders ont parlé depuis des églises, des estrades et même des prisons.
Indice 5Les lois que je défie séparent, celles que je réclame unissent.
Indice 6On me connaît pour mes marches, mes discours et mes boycotts légendaires.
Indice 7Je suis incarné par un homme qui rêvait que ses enfants ne soient pas jugés par la couleur de leur peau.
Indice 8Ensemble d’actions et de luttes menées aux États-Unis, principalement dans les années 1950 et 1960, visant à mettre fin à la ségrégation raciale et garantir l’égalité des droits pour tous.
Solution du 30 mars 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 mars 2025Mouvement américain des droits civiques
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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