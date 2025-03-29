Pédantix 1051 : Indices et solution, quel est le mot du 29 mars 2025 ?

Project Zomboid : Une date de sortie pour la Builde 42, bientôt jouable par tout le monde

Après près de deux ans d'attente et de tests, Project Zomboid s'apprête à déployer sa colossale mise à jour 42. Prévue pour fin juillet, elle promet de transformer radicalement l'expérience avec l'ajout de l'élevage, un artisanat repensé et une carte considérablement agrandie.