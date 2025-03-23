Pédantix 1045 : Indices et solution, quel est le mot du 23 mars 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 23 mars 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 mars 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 mars 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 mars 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Loin de leur habitat naturel, ils vivent sous d'autres cieux.
Indice 2On y voyage sans quitter sa ville, passant d'un continent à l'autre en quelques pas
Indice 3On me visite souvent en famille, pour rencontrer des êtres qu’on ne croise pas sur les trottoirs.
Indice 4Je peux être un lieu d’émerveillement ou un sujet de débat sur la liberté.
Indice 5On y apprend autant qu’on y admire, et mes pensionnaires ont des enclos bien définis.
Indice 6Je regroupe des espèces d’ici et d’ailleurs, certaines en danger, d’autres légendaires.
Indice 7Les enfants y croisent lions, éléphants et girafes sans traverser la savane.
Indice 8Lieu où l’on présente et protège des animaux du monde entier, pour l’éducation, la conservation et la découverte.
Solution du 23 mars 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 mars 2025Parc zoologique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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