C'est déjà la fin pour NBA 2K25, pour forcer le passage à NBA 2K27

Take-Two Interactive a annoncé la fin imminente de NBA 2K25. Le titre sera retiré des boutiques numériques fin octobre, suivi d'une fermeture définitive de ses serveurs en décembre. Une décision qui rendra plusieurs modes de jeu inaccessibles et suscite une vive réaction au sein de la communauté des joueurs.

2K Sports et Take-Two Interactive ont officiellement annoncé que les serveurs de NBA 2K25 seront débranchés le 31 décembre prochain. À partir du 1er janvier 2027, l'ensemble des fonctionnalités nécessitant une connexion aux serveurs de l'entreprise cesseront de fonctionner. En amont de cette fermeture, le jeu de basket sera également retiré de toutes les boutiques numériques dès le 30 octobre.

Des modes solos sacrifiés sur l'autel du multijoueur

Cette pratique est devenue une norme pour la célèbre franchise sportive, puisque nous retrouvons plus ou moins le même calendrier chaque année. L'éditeur maintient effectivement ses titres en ligne pour une durée d'environ deux ans. Le précédent volet avait subi le même sort, tout comme son prédécesseur un an plus tôt. Les développeurs justifient souvent ces choix par la nécessité d'allouer les ressources aux épisodes plus récents et plus populaires, mais aussi par des contraintes légales liées aux licences des joueurs et des marques réelles présentes dans le jeu.

La fermeture des serveurs ne concerne pas uniquement les affrontements en ligne. La structure même du jeu implique que des modes principalement solitaires, comme Ma Carrière et Mon Équipe, deviendront totalement inaccessibles. Il sera également impossible de gagner ou de dépenser de la monnaie virtuelle.

Dans un communiqué, l'éditeur précise la situation :

Toutes les fonctionnalités qui nécessitent une connexion aux serveurs 2K seront indisponibles. Cela inclut le multijoueur, les ligues en ligne et le partage communautaire.

Cette annonce a bien évidemment provoqué une vague de mécontentement parmi les joueurs. De nombreux utilisateurs s'indignent de perdre l'accès à leur progression dans le mode Ma Carrière après seulement deux années d'exploitation. L'investissement en temps et en argent virtuel dans ces modes de jeu rend la pilule particulièrement difficile à avaler pour une grande partie de la communauté, qui ne pourront pas prolonger leur partie au-delà de l'année 2027.

Cependant, certains modes resteront jouables hors ligne pour les personnes possédant déjà le titre. Les amateurs pourront toujours se tourner vers les parties rapides, ainsi que les modes de gestion de franchise classiques masculins et féminins.

Cette fin de vie programmée coïncide avec la sortie de NBA 2K27, disponible depuis quelques semaines. Ce nouveau volet propose de nombreuses améliorations techniques et de gameplay, notamment un nouveau moteur physique pour les tirs en course et des options de dribbles inédites. Mais cela ne justifie pas de fermer si tôt les serveurs.

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