Des films offerts pour une durée limitée via le Xbox Game Pass

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 février 2025 à 12h28
Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, profitez sans attendre d'une campagne inédite pour découvrir ou redécouvrir les films d'animation Naruto les plus cultes.
Des films offerts pour une durée limitée via le Xbox Game Pass
L'abonnement au Xbox Game Pass permet de profiter des titres les plus attendus dès leur lancement sans payer de frais supplémentaires. Il permet également d'accéder à une vaste bibliothèque de titres, d'avoir accès au mode multijoueur en ligne et de profiter de nombreuses offres et avantages inédits. L'un de ces avantages est disponible dès à présent et devrait ravir les fidèles du plus célèbre des ninjas. 

Quatre films Naruto à voir et à télécharger gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate

Dans le cadre d'une nouvelle campagne promotionnelle débutée le 17 février, les abonnés à la version Ultimate du Pass peuvent réclamer 4 films d'animation Naruto gratuitement et sans condition. Pour cela, il vous suffit de cliquant sur la bannière correspondante dans l'onglet Avantages de l'application Xbox ou sur le hub Xbox Game Pass pour les utilisateurs sur consoles. Les quatre films en question sont tous sortis entre 2010 et 2015 et incluent : 
  • Naruto Shippuden the Movie: Blood Prison
  • Road to Ninja: Naruto the Movie
  • The Last: Naruto the Movie
  • Boruto: Naruto the Movie
Une fois réclamés, les 4 films peuvent être conservés gratuitement sans limite de temps. Néanmoins, cette campagne promotionnelle n'est accessible que jusqu'au 24 mars prochain. Il ne faut donc pas traîner pour en profiter, même si de nombreux utilisateurs risquent d'être frustrés à cause d'un détail.

Miniature vidéo

En effet, cette offre n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis et au Canada. En France, ces films sont listés dans les catalogues de grandes plateformes comme Netflix et Crunchyroll. Il n'est donc pas garanti de voir cette offre arriver dans l'hexagone, hormis en utilisant un VPN. Toutefois, surveillez les onglets Avantage : une bonne surprise peut apparaître dans les jours à venir.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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