Des films offerts pour une durée limitée via le Xbox Game Pass

Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, profitez sans attendre d'une campagne inédite pour découvrir ou redécouvrir les films d'animation Naruto les plus cultes.

Quatre films Naruto à voir et à télécharger gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate

Naruto Shippuden the Movie: Blood Prison

Road to Ninja: Naruto the Movie

The Last: Naruto the Movie

Boruto: Naruto the Movie

L'abonnement au Xbox Game Pass permet de profiter des titres les plus attendus dès leur lancement sans payer de frais supplémentaires. Il permet également d'accéder à une vaste bibliothèque de titres, d'avoir accès au mode multijoueur en ligne et de profiter de nombreuses offres et avantages inédits. L'un de ces avantages est disponible dès à présent et devrait ravir les fidèles du plus célèbre des ninjas.Dans le cadre d'une nouvelle campagne promotionnelle débutée le 17 février, les abonnés à la version Ultimate du Pass peuventPour cela, il vous suffit de cliquant sur la bannière correspondante dans l'onglet Avantages de l'application Xbox ou sur le hub Xbox Game Pass pour les utilisateurs sur consoles. Les quatre films en question sont tous sortis entre 2010 et 2015 et incluent :. Néanmoins, cette campagne promotionnelle n'est. Il ne faut donc pas traîner pour en profiter, même si de nombreux utilisateurs risquent d'être frustrés à cause d'un détail.En effet,En France, ces films sont listés dans les catalogues de grandes plateformes comme Netflix et Crunchyroll. Il n'est donc pas garanti de voir cette offre arriver dans l'hexagone, hormis en utilisant un VPN. Toutefois, surveillez les onglets Avantage : une bonne surprise peut apparaître dans les jours à venir.