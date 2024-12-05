Mortal Kombat 1 : Ses prochains DLC en péril ?

Alors que le DLC Règne du Khaos de Mortal Kombat 1 ajoute des héros emblématiques de films à la liste de combattants, il pourrait bien être le dernier du titre.
Depuis que NetherRealm Studios est chargé du développement des jeux Mortal Kombat, les contenus additionnels proposant de nouveaux personnages jouables sont devenus une tradition. Mortal Kombat 1
n'échappe pas à la règle, avec des DLC mettant des figures de la franchise mais aussi des personnages tirés d'autres univers
. Ainsi, le DLC Règne du Khaos a vu Ghostface de Scream, Conan le Barbare et le T-1000 rejoindre le combat. Mais ils ne compteraient plus de nouveaux adversaires.
Le T-1000, Conan et Ghostface, ultimes ajouts à Mortal Kombat 1 ?
Peu d'infirmations ont été partagées depuis la sortie, le 24 septembre 2024, du pack Règne du Khaos de Mortal Kombat 1. Mais ce silence ne serait pas anodin. En effet, des insiders spécialisés dans le jeu de combat ont découvert que NetherRealm Studios ne travaillerait plus sur de nouveaux projets
de DLC. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux évoquent même une annulation pure et simple de tous les contenus supplémentaires prévus
.
Si la nouvelle n'a pas encore été confirmée par le studio ou par Warner Bros. Interactive Entertainment, elle pourrait marquer la fin du développement de Mortal Kombat 1. Le titre, disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, vient seulement de souffler sa première bougie. Cependant, un manque d'intérêt de la part des joueurs et les chiffres de ventes de Règne du Khaos assez bas pourraient être en cause
.
Rappelons que ce contenu additionnel incluant 6 personnages supplémentaires est proposé au prix de 49,99 euros, soit l'équivalent d'un jeu neuf sur de nombreux supports.
Pour l'heure, il faut attendre une annonce officielle de NetherRealm Studios pour s'assurer de l'arrêt des contenus additionnels ou non.
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