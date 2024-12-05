Mortal Kombat 1 : Ses prochains DLC en péril ?



le 05 décembre 2024 à 12h05 Publié par Justine Manchuelle le 05 décembre 2024 à 12h05

Alors que le DLC Règne du Khaos de Mortal Kombat 1 ajoute des héros emblématiques de films à la liste de combattants, il pourrait bien être le dernier du titre.