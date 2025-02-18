Monster Hunter Now accueille une collaboration inédite avec l'opus Wilds

📢 Spring into action with SEASON 5! 📢



Spring is fast approaching and with it, a new season in #MHNow - The Blossoming Blade! ☘️



You won't want to miss epic updates, including Glavenus and Arzuros' debut! 🤲https://t.co/YAbLBbOKM3 pic.twitter.com/fa7l5cc1AT