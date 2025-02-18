Monster Hunter Now accueille une collaboration inédite avec l'opus Wilds

Pour célébrer le lancement imminent de Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Now propose un événement temporaire avec de belles récompenses à la clé.
Le lancement de Monster Hunter Wilds
est prévu pour le 28 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour marquer l'arrivée d'un nouveau titre dans une franchise, il est fréquent de proposer des collaborations temporaires dans d'autres jeux d'une même licence. C'est ce que propose désormais le titre mobile Monster Hunter Now
au travers de deux campagnes promotionnelles permettant de récupérer des récompenses dans les deux jeux.
Défiez le Chatacabra et récupérez des éléments cosmétiques inédits dans Monster Hunter Now
La première partie de la campagne promotionnelle
a débuté le 3 février dans Monster Hunter Now et sera active jusqu'au 31 mars prochain. En participant, les chasseurs obtiendront un code cadeau à entrer dans Monster Hunter Wilds à son lancement pour récupérer plusieurs potions, des steaks à point et plus encore. Mais à partir du 28 février, l'événement va prendre une ampleur inattendue avec l'arrivée d'un monstre à la langue bien pendue : le Chatacabra.
Combattre cet amphibien permettra de récupérer des composants pour fabriquer un tout nouvel ensemble : l'ensemble Espoir.
En complément, les joueurs pourront obtenir des versions Espoir de plusieurs armes du jeu, mais également un Seikret gonflable (monture utilisable dans Monster Hunter Wilds) à placer sur leur personnage
. Il sera également possible d'obtenir un hoodie inédit décoré du logo du nouveau titre.
Capcom a aussi profité de l'annonce de cet événement pour présenter les nouveautés à venir dans Monster Hunter Now. Entre autres, une toute nouvelle saison baptisée « L'épée bourgeonnante » débutera le 6 mars prochain
et marquera les débuts en jeu de 2 nouvelles créatures : le Glavenus et l'Arzuros.
Pour conclure, rappelons que la deuxième partie de l'événement Monster Hunter Wilds débutera dans l'opus Now à partir du 28 février prochain. Les deux campagnes et les récompenses disponibles seront actives jusqu'au 31 mars à 23h59
. Monster Hunter Now est jouable gratuitement sur tous les appareils mobiles iOS et Android.
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