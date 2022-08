Minecraft Legends montre de nouvelles images

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En juin dernier, lors de l'E3, nous avons pu découvrir, par le biais d'une bande-annonce,. Pour ce titre, le studio a fait le choix d'axer le gameplay sur la stratégie, mais l'exploration et le crafting seront bel et bien de la partie, comme nous avons pu l'apprendre par la suite.Si Minecraft Legends n'est prévu que pour l'année 2023,. Ainsi, comme le jeu de survie, le monde sera généré de manière procédurale et les points d'intérêt ne se trouveront jamais au même endroit, pour plus de rejouabilité. Le crafting et la construction seront bien évidemment importants, mais ce seront vos troupes qui s'en chargeront.Pour le reste,, pour que les amateurs de la licence puissent retrouver ce qu'ils aiment le plus. Pour le reste, nous devrions avoir affaire à un jeu de stratégie en temps réel assez classique (collecte de ressources, formation des troupes, attaquer les bases ennemies, etc.). Mojang a d'ores et déjà précisé que Minecraft Legends était destiné à tous les types de joueurs , qu'ils aient joué des centaines d'heures à Minecraft ou non. Un mode campagne et un mode en ligne seront disponibles.La sortie de Minecraft Legends est pour le moment prévue pour l'année 2023, sans plus de précision, sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.