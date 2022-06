Minecraft Legends, mêlant RTS et action, annoncé pour 2023

Minecraft Legends officialisé

Il y a quelques jours, une rumeur sous-entendait que Mojang travaillait sur un nouveau jeu, dans un style bien différent de ceux déjà disponibles, puisqu'il proposerait un aspect largement plus stratégique. Cette production est maintenant officielle, étant donné queCe nouveau jeu s'est dévoilé par le biais d'un joli trailer (voir plus bas), lequel met en avant le monde cubique et donc certaines fonctionnalités présentes dans Minecraft Legends.. Minecraft Legends reprendra les codes du genre RTS, puisque vous devrez créer une armée et piller des ressources dans le but de devenir de plus en plus puissant, pour vaincre vos ennemis. Il sera également très important de se faire des alliés, puisque se retrouver seul pourrait vous mener à votre perte.Les informations sont assez maigres pour le moment,. Nous en saurons plus d'ici quelques mois, étant donné que. Vous pouvez visionner le trailer d'annonce ci-dessous.