Maliki: Poison of the Past dévoile sa démo ainsi que sa date de sortie

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 26 février 2025 à 10h00
Inspiré de l'univers culte de la bande dessinée Maliki, ce RPG d'aventure au tour par tour promet une expérience unique mêlant exploration, combats stratégiques et manipulation temporelle. Découvrez ce que réserve cette première incursion vidéoludique et pourquoi elle pourrait bien surprendre les fans comme les nouveaux joueurs.
Maliki: Poison of the Past dévoile sa démo ainsi que sa date de sortie
Né il y a près de 20 ans, l'univers de Maliki a marqué la bande dessinée indépendante avec des millions de lecteurs conquis et plusieurs romans à son actif. Aujourd'hui, il s'apprête à franchir une nouvelle étape avec Maliki: Poison of the Past, un RPG d'aventure solo développé par Blue Banshee et édité par Ankama.

Ce projet ambitieux ne se contente pas de transposer l'histoire sur un autre support, il entend enrichir la narration et offrir une expérience interactive qui séduira autant les nouveaux venus que les adeptes de la première heure.

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Un gameplay stratégique et innovant

Derrière son système de combats au tour par tour, le jeu introduit une mécanique centrale qui renouvelle le genre : la manipulation temporelle. Il ne s'agit plus seulement d'attaquer ou de se défendre, mais bien de contrôler le temps lui-même. En pleine bataille, il sera possible de renvoyer un adversaire dans le passé, de projeter une attaque vers le futur ou encore d'enchaîner des combos en anticipant les événements à venir.

Chaque action devient une opportunité stratégique, obligeant le joueur à réfléchir autrement pour tirer parti des distorsions temporelles et renverser le cours des affrontements.
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Un monde vivant et évolutif

Entre deux quêtes, l'aventure ne s'arrête pas. Le Domaine, refuge hors du temps, offre une bulle de répit où les joueurs pourront cultiver, cuisiner, bricoler et interagir avec les habitants. Ce lieu évolutif s'agrandira au fil du jeu, porté par l'influence de l'Arbre aux Mille Racines, un élément central de l'histoire. Plus qu'un simple hub, cet espace deviendra un point d'ancrage essentiel où chaque amélioration aura un impact tangible sur l'aventure et la progression des personnages.

Visuellement, Maliki: Poison of the Past assume pleinement son héritage en mêlant l'esthétique de la BD franco-belge et l'influence du chibi japonais. La direction artistique mise sur des couleurs vives, des personnages expressifs et une mise en scène soignée qui donne vie à cet univers si particulier. Chaque écran semble tiré d'une planche de bande dessinée, tout en restant fluide et dynamique dans son approche vidéoludique. Un mariage audacieux qui renforce l'immersion et l'identité du jeu.
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Une aventure à ne pas manquer

Un pas de géant vient d'être effectué par les développeurs de Maliki: Poison of the Past, car L'attente touche à sa fin puisque la démo est désormais disponible sur Steam, permettant aux joueurs de découvrir un premier aperçu du jeu et de ses mécaniques. Si le titre vous intéresse, mais que vous êtes encore un peu réticent ou curieux, voici la vidéo sur les coulisses de la création du jeu, épisode deux, basé sur le gameplay et récemment dévoilée.

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Ceux qui souhaitent suivre de près l'actualité du projet peuvent déjà l'ajouter à leur liste de souhaits et se préparer à plonger dans cette aventure hors du commun. En effet, la sortie complète du jeu est prévue le 22 avril sur PC et Nintendo Switch.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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