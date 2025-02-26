Maliki: Poison of the Past dévoile sa démo ainsi que sa date de sortie



le 26 février 2025 à 10h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 26 février 2025 à 10h00

Inspiré de l'univers culte de la bande dessinée Maliki, ce RPG d'aventure au tour par tour promet une expérience unique mêlant exploration, combats stratégiques et manipulation temporelle. Découvrez ce que réserve cette première incursion vidéoludique et pourquoi elle pourrait bien surprendre les fans comme les nouveaux joueurs.