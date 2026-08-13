Mafia: Definitive Edition devrait arriver sur PS5 et Xbox Series

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 août 2026 à 16h06
L'organisme de classification américain ESRB vient de lister Mafia: Definitive Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series. Une découverte qui suggère une sortie imminente pour cette version remastérisée, permettant aux joueurs de replonger dans l'Amérique de la Prohibition avec des graphismes optimisés.
Mafia: Definitive Edition devrait arriver sur PS5 et Xbox Series
Mise à jour de 18h25 :

2K Games et Hangar 13 ont confirmé l'arrivée de Mafia: Definitive Edition pour ce 14 août, mais aussi une collection regroupant l'ensemble des jeux Mafia. 

Si Mafia premier du nom est disponible en standalone sur PS5 et Xbox Series, ce ne sera pas le cas du deuxième et troisième épisode, qui seront uniquement disponibles via la Omertà Collection.

Six ans après sa sortie remarquée, le remaster du jeu culte de Hangar 13 et 2K Games semble prêt à franchir le cap de la nouvelle génération. Une récente mise à jour de la base de données de l'ESRB, l'organisme chargé d'évaluer les jeux vidéo en Amérique du Nord, indique clairement que des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont dans les tuyaux. Une excellente nouvelle pour les amateurs de récits mafieux qui souhaitent redécouvrir cette œuvre majeure dans les meilleures conditions possibles.

Un retour inattendu dans les rues de Lost Heaven

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Lancé initialement en 2020 sur la génération précédente, Mafia: Definitive Edition avait réussi le pari audacieux de moderniser un classique de 2002. Reparti de zéro, le studio avait rebâti la ville de Lost Heaven et sublimé l'histoire tragique de Tommy Angelo, un simple chauffeur de taxi entraîné malgré lui dans les sombres affaires de la famille Salieri en pleine époque de la Prohibition.

Si le titre était déjà jouable sur les machines actuelles grâce à la rétrocompatibilité, il manquait cruellement d'une véritable optimisation tirant parti de la puissance des consoles modernes. Ce manque est sur le point d'être comblé.

Une fuite qui ne laisse plus de place au doute

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C'est le compte Twitter/X Videotech qui a repéré en premier l'apparition de cette nouvelle fiche sur le site officiel de l'ESRB. La mention explicite des plateformes PlayStation 5 et Xbox Series ne laisse guère de place au doute quant aux intentions de l'éditeur.

Dans l'industrie vidéoludique, la publication d'une telle classification est généralement le signe avant-coureur d'une annonce imminente, voire d'une sortie dans les semaines qui suivent. Il ne serait donc pas surprenant de voir le jeu débarquer très prochainement dans les boutiques numériques, d'autant plus que la saga sort historiquement ses jeux sur la période août-septembre.

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Si vous avez aimé le dernier épisode, Mafia: The Old Country, c'est l'occasion de (re)découvrir ce classique du jeu vidéo, sans les fioritures qui peuvent aujourd'hui gâcher certains jeux narratifs. Il devrait être vendu pour la somme de 39,99 €. Et si vous êtes sur PC, sachez que vous pouvez l'obtenir ) moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 4,99 € au lieu de 40 €, soit 88 % de réduction.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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