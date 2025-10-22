Pour Halloween, redécouvrez ce classique plein de fantômes sur Nintendo Switch 2

Les fantômes farceurs et les maisons hantées sont à l'honneur en cette fin octobre. Afin d'offrir un peu de la magie d'Halloween à ses joueurs, la collection Nintendo Classics de la Nintendo Switch 2 voit arriver dans son catalogue le jeu idéal pour cette période.
Pour de nombreux joueurs, le mois d'octobre est l'occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir des jeux d'horreur.
En cette année 2025, les options ne manquent pas entre la récente sortie de Silent Hill f
, les zombies de Dying Light: The Beast
ou l'atmosphère de Cronos: The New Dawn
. Si vous préférez une aventure en duo, vous pouvez également craquer pour Little Nightmares III
.
Mais la peur n'est pas uniquement réservée aux joueurs les plus âgés. Afin de donner des frissons aux petits et aux grands, Nintendo va ajouter un titre incontournable de la GameCube dans le catalogue Nintendo Classics
. Ce dernier vous invite à traquer sans trembler des dizaines de fantômes dans un vieux manoir.
Tremblez de peur (et de rire) en famille avec Luigi's Mansion
Vous l'avez deviné : Luigi's Mansion rejoint officiellement la collection Nintendo Classics
. Le titre mettant à l'honneur le frère de Mario sera officiellement disponible dès le 30 octobre 2025, juste à temps pour une soirée d'Halloween placée sous le signe de l'exploration, de la frayeur et des aspirateurs.
Cependant, pour profiter de ce classique de la GameCube, les joueurs devront impérativement posséder un abonnement au Nintendo Switch Online + Pack additionnel.
Cette formule d'abonnement proposée à 39,99 euros par an pour une utilisation individuelle est obligatoire pour accéder aux différentes collections Nintendo Classics.
La trilogie Luigi's Mansion officiellement jouable dans son intégralité sur Nintendo Switch 2
Avec cet ajout, la trilogie du plus peureux des chasseurs de fantômes est enfin complète sur Nintendo Switch 2. En effet, Luigi's Mansion 2 HD et Luigi's Mansion 3 sont tous deux sortis sur la Switch première du nom
. Grâce à la rétrocompatibilité, vous pouvez donc profiter de ces deux titres sur la nouvelle console de Nintendo.
Si vous êtes curieux ou nostalgiques de l'époque de la GameCube, n'attendez plus pour replonger dans cette épopée pleine de rires et de fantômes pour Halloween !
commentaire (1)
J'avais bien aimé a l'époque