Pour Halloween, redécouvrez ce classique plein de fantômes sur Nintendo Switch 2



le 22 octobre 2025 à 17h40 Publié par Justine Manchuelle le 22 octobre 2025 à 17h40

Les fantômes farceurs et les maisons hantées sont à l'honneur en cette fin octobre. Afin d'offrir un peu de la magie d'Halloween à ses joueurs, la collection Nintendo Classics de la Nintendo Switch 2 voit arriver dans son catalogue le jeu idéal pour cette période.