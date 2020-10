Left 4 Dead 2 : Un pic à 100 000 joueurs simultanés, six ans après

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



L'une des plus célèbres licences vidéoludiques dans le genre FPS coopératif n'est autre que. Si de nombreux studios ont tenté d'imiter Valve en sortant des jeux similaires, rares sont ceux qui ont réussi à l'égaler. Malgré des graphismes peut-être vieillissants et une sortie en novembre 2009 pour Left 4 Dead 2 , les joueurs ont toujours été plus ou moins au rendez-vous, puisqu'il comptait environ 10 000 joueurs simultanés de moyenne depuis de nombreuses années.Néanmoins, si le confinement a eu un premier effet positif sur le titre coopératif avec une augmentation de 28 % entre avril et mars 2020, la mise à jour publiée en cette fin de mois de septembre, la première depuis près de onze ans,. Comme nous pouvons le voir via Steam Charts , soit une augmentation de 66 % enter septembre et août 2020.Si ces joueurs ont très vite délaissé le jeu, même si les chiffres restent assez importants,, comme l'est Half-Life 3. D'ailleurs, à l'image de Half-Life: Alyx , un titre exclusivement VR, la licence Left 4 Dead pourrait se décliner sur cette plateforme