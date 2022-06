Honkai: Star Rail se présente un peu plus grâce à une nouvelle vidéo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le studio de développement miHoYo ne chôme pas. En plus d'apporter régulièrement des mises à jour sur leur jeu à succès, Genshin Impact, les développeurs travaillent également suret Honkai: Star Rail.Officiellement annoncé en octobre 2021,a récemment refait parler de lui alors qu'une nouvelle vidéo a été partagée lors de la conférence du Summer Game Fest 2022. En effet, durant cet événement, les joueurs et les joueuses ont eu l'occasion d'en apprendre un peu plus quant à l'univers de cette nouvelle aventure, signée miHoYo.Cette nouvelle communication visuelle nous permet d'en savoir un peu plus au sujet du background scénaristique d'Honkai: Star Rail. De plus, cette vidéo nous présente un roster varié de personnages. D'ailleurs, ces derniers semblent posséder des capacités uniques. Le titre devrait proposer des combats au tour par tour ainsi qu'un monde ouvert, selon les dernières informations connues.À l'heure actuelle, miHoYo n'a pas communiqué de date ni même de fenêtre de sortie pour Honkai: Star Rail, qui doit sortir sur PC et mobiles. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations seront disponibles au sujet d'Honkai: Star Rail.