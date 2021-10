Honkai: Star Rail : Comment participer à la bêta fermée ?

Comment accéder à la bêta fermée de Honkai: Star Rail ?

Hey, Trailblazers!



Follow our Twitter and leave your miHoYo Account ID in the comments section for a chance to win first closed beta eligibility!



Time

10/8 12:00 – 10/21 23:59 (UTC+8)



Prizes

Honkai: Star Rail first closed beta eligibility: 15 winners#HonkaiStarRail pic.twitter.com/Shbqf1l4JI — Honkai: Star Rail (@honkaistarrail) October 8, 2021



PC : Windows 7 ou version ultérieure avec processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM, carte graphique distincte et Nvidia GeForce GTX 970 ou mieux.

iOS : Nécessité d'être en possession d'un iPhone XS, XR ou mieux. Pour les iPad, il vous faut un iPad avec une puce A12, un modèle d'octobre 2018 ou mieux. Le jeu tourne sous le système iOS 12 ou supérieur.

Alors quevient d'officialiserà travers plusieurs annonces sur les réseaux sociaux mais aussi et surtout en partageant un trailer,. De ce fait, nous allons vous expliquer comment y participer.Dans un premier temps, vous devez savoir que. Seuls les joueurs PC et iOS peuvent en effet y avoir le droit. Par ailleurs, il existe plusieurs méthodes pour espérer y participer, la première consistant à vous inscrire purement et simplement sur le site officiel dePour cela, rendez-vous sur le site juste ici , puis connectez-vous ou inscrivez-vous si vous ne disposez pas d'un compte. Ensuite, vous devez simplement cliquer sur le bouton « Start », puis répondre à quelques questions, avec notamment, « quelles sont les principaux aspects du jeu qui vous ont incité à participer à ce test ? ». Une fois le questionnaire terminé,, et il n'y a plus qu'à patienter et espérer recevoir une réponse affirmative.La seconde méthode pour obtenir un accès àconsiste quant à elle à vous rendre sur. Vous devez ensuite simplement répondre au tweet se trouvant ci-dessous avec. En tout, 15 personnes seront sélectionnées, avec un tirage au sort qui aura lieu avant le 21 octobre 2021.Enfin,conseille certaines configurations spécifiques pour la bêta fermée de Honkai: Star Rail . Voici les différents possibilités :