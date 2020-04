Hitman : L'intégrale de la première saison disponible gratuitement pour un temps limité

Vous avez quelques jours pour essayer gratuitement l'intégrale de la première saison de Hitman, uniquement sur PlayStation 4.

Voici une bonne nouvelle et surtout une bonne initiative de la part de, sortie en mars 2016, est désormaispour un temps limité.Si vous n'avez jamais joué à, c'est l'occasion rêvée afin de vous familiariser avec l'univers du tueur à gages 47. Plongez dans ces missions d'infiltrations et faites honneur à vos contrats. Cependant,vous avez alors la possibilité d'y jouerL'intégrale de la première saison comprend le Prologue et les épisodes à Paris, Sapienza, Marrakech, Bangkok, au Colorado et à Hokkaido, ainsi que six contrats bonus, les six de Sarajevo.Si vous n'avez donc que jusqu'au 3 mai pour essayer ce métier de tueur à gages, sachez que. Cette dernière comprend les six épisodes ainsi que la campagne bonus « Patient zéro », les trois contrats Escalade thématiques, trois tenues ainsi que trois armes supplémentaires.