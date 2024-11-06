Harry Potter: Quidditch Champions : MàJ saison 1, patch notes et détails

Harry Potter: Quidditch Champions : Événement Joyeux Halloween, tous les défis et récompenses
L'événement « Joyeux Halloween » est arrivé sur Harry Potter: Quidditch Champions. Retrouvez la liste de tous les défis et récompenses.
Patch notes de la mise à jour apportant la saison 1 sur Harry Potter: Quidditch Champions
Mode 6c6
- Les joueurs choisissent désormais l'un des 4 postes avant de commencer un match et ne peuvent pas en changer pendant tout le match. Le changement de poste n'est pas disponible en 6c6
- Le Vif d'or et l'Attrapeur sont sur le terrain pendant tout le match.
- Nous avons modifié la course du Vif d'or pour justifier la durée prolongée sur le terrain :
- Nous avons augmenté le temps de remplissage de la jauge du Vif d'or.
- Nous avons réduit la quantité de jauge de Vif d'or retirée par un coup au Cognard à 2,5% (au lieu de 5%).
- Nous avons réduit la quantité de jauge de Vif d'or retirée par une élimination à 10% (au lieu de 25%).
- La mécanique de rattrapage pour les Attrapeurs d'une équipe en retard de 30 points ou plus plus a été retirée.
- Le temps de réapparition pour tous les postes a été réduit à 7 secondes (au lieu de 20 secondes).
- Règles des groupes :
- Tous les groupes contiennent jusqu'à 6 joueurs et nous avons modifié l'interface de groupe pour les accommoder.
- Quand vous jouez au poste de Poursuiveur en mode 6c6, le Poursuiveur en position tout juste adjacente à votre Gardien détermine votre équipement cosmétique (Les points de compétence des poursuiveurs et le statistiques de balais et sont universellement appliquées à tous les Poursuiveurs).
- Les matchs ne démarrent pas avec les IA, mais, tout comme avec le mode 3c3, les IA feront du remplacement si un joueur abandonne (jusqu'à ce qu'un nouveau joueur apparaisse pour remplir l'emplacement vide.)
- Les points de compétence et les statistiques de balais sont présents dans le mode 6c6.
- Nous expérimentons actuellement le mode 6c6 et il s'agit de notre première incursion dans un mode avec classement.
- Les joueurs peuvent voir leur rang actuel et leurs note de compétences (NC) dans l'onglet « Carrière ».
- Les victoires font augmenter les NC. Les défaites font baisser les NC.
- Si vous quittez un match prématurément, vous arez une pénalité de NC.
Personnalisation/Équilibre du gameplay
- Réduction de la taille des anneaux de but.
- Réglage de la visibilité de la plaque nominative et de l'icône de poste pour plus d'uniformité dans les rôles.
- Réactivation de l'aide à la visée pour les difficultés du mode Campagne plus faibles que Champion.
- L'aide à la visée reste désactivée dans les matchs en JcJ et en difficulté Champion.
- Ajout de paramètres à l'onglet « Gameplay » qui permet aux joueurs d'ajuster la caméra des leurs paramètres de Gardien. Les joueurs régler le terrain, la hauteur, et la distance.
- Les Gardiens équilibrés plongent pour ne plus ralentir excessivement avant d'atteindre la centre de leur anneau cible.
Défis
- Réglage d'un problème au cours duquel un Attrapeur non couronné de succès percute quelque chose pour faire augmenter le défi quotidien « Tous les coups ».
- Correction d'un problème au cours duquel le défi de carrière de dévouement, « Match gagnés » faisait recommencer chaque palier à éro. À l'avenir, la progression sera correctement transférée aux palier suivant.
- Mise à jour des méthodes du joueur pour débloquer les coupes et leur difficultés.
- Par défaut, toutes les coupes sont en difficulté standard et Décontracté quand elles ont débloquées.
- Les défis qui débloquent les coupes/difficultés prennent désormais en compte la progression dans les difficultés des cibles et dans les difficultés plus élevées;
- Correction de fautes d'orthographe / incohérences dans les descriptions de certains défis.
Personnalisation du personnage
- Correction de plus problèmes de groupage sur les écrans de personnalisation, comme pour les balais, les couvre-chef, les héros, et les emblèmes.
- Correction d'incohérences dans certains noms d'objets.
Boutique
- Ajout du nouveau parcours de récompenses de la saison 1 « Défense contre les Forces du Mal » (Le rang de la saison sera réinitialisé).
- Ajout de nouveaux objets de la saison 1 dans le Marché.
- Ajout de nouveaux objets de la saison 1 dans le Coffre.
- Ajout d'objets du parcours de récompenses de la saison 0 « Essais de Quidditch » dans le Coffre.
- Ajout d'objets de l'événement « Héros (Legacy) » dans le Coffre.
- Ajout d'objets de l'événement « Halloween » dans le Coffre.
- Ajout du nouvel événement de balai : modèle de balai : « Bricolé ».
Switch
- La version Nintendo Switch a été lancée en parité avec toutes les plateformes sur lequel le jeu est sortie précédemment.
- Nombreuses optimisations d'environnement et d'effets spéciaux pour faire augmenter les performances sur Switch.
Corrections de bugs générales
- Correction de plusieurs plantages.
- Correction d'un problème au cours duquel les Batteurs étaient occasionnellement coincés dans leur animation d'invocation.
- Correction d'un problème au cours duquel les Batteurs devenaient occasionnellement incapables de verrouiller une cible valide.
- Correction du texte de plusieurs points de compétences.
- Correction d'un problème qui amenait les joueurs à être lancés dans une direction aléatoire en réalisant un tacle ciblant sur une balle qui avait été ramassée par un autre joueur. HPQC-366
- Correction d'un problème qui empêchait les coups de pieds neutres d'un Batteur de se diriger les Poursuiveurs alliés.
- Correction d'un bug au cous duquel la compétence « Ponctuel » du poursuiveur permettait d'envoyer à tort un Souafle sous l'effet d'un coup de pied de héros.
- Correction d'un problème au cours duquel un Souafle lancé par un Gardien était coincé sur le sol et il était impossible pour les Poursuiveurs de le ramasser.
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