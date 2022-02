Harry Potter : La Magie Émerge : Le jeu de cartes MMORPG et free-to-play arrive cette année en France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



C'est la bonne nouvelle du jour pour tous les amoureux et amoureuses de l'univers façonné par J.K Rowling, Harry Potter. Rencontrant un très grand succès en Chine,(Harry Potter: Magic Awakened, de son nom anglais)D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de se préinscrire sur Google Play et sur le site officiel du jeu , afin d'être informé de la sortie d'Harry Potter : La Magie Émerge. Ceux et celles qui auront effectué leur préinscription recevront, par ailleurs, des récompenses exclusives au lancement du jeu.et les préinscriptions sur iOS ne sont pas encore ouvertes, mais cela ne saurait tarder.Développé par Warner Bros. Games et NetEase Games,. Il s'agit, plus vraisemblablement, d'un jeu de duels de sorciers, proposant un aspect très stratégique. Dans ce nouvel opus Harry Potter à destination des smartphones, les joueurs et joueuses commenceront en tant que jeunes sorciers et sorcières. Il sera possible de personnaliser son personnage. Le jeu invite à découvrir la vie d'un apprenti sorcier, depuis ses premiers achats de fournitures scolaires magiques jusqu'aux entraînements au Club de Duel, et bien d'autres surprises vous attendent. Par ailleurs, bien que des visages familiers seront de la partie, c'est une toute nouvelle intrigue, ainsi que de nouveaux personnages, qui se dévoileront aux joueurs.