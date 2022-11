Football Manager 2023 : À quelle heure sort FM 2023 ?

À quelle heure sort FM 2023 ?

PC Édition Standard → 39,49 € au lieu de 59,99 €, soit 34 % de réduction.



Comme chaque année, la sortie deest un événement particulier pour la communauté, qui attend la nouvelle itération de pied ferme. Comme toujours, plusieurs nouveautés ont été introduites par Sports Interactive, poussant le réalisme à son paroxysme. Cette année, nous aurons le droit à une meilleure immersion avec des animations revues, de nouvelles licences et notamment les Coupes européennes, pour le plus grand plaisir de la communauté, sans oublier une refonte du suivi des joueurs que vous convoitez. En bref,s'annonce encore plus grand que les versions précédentes.Néanmoins, de nombreuses personnes se demandant quand FM 2023 sera jouable. Si la date de sortie est connue, l'l'est un peu moins.Bonne nouvelle, l'. De ce fait, l'attente n'est plus très longue pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à la bêta de la simulation footballistique. Cela concerne également la version Xbox du titre, mais la version PS5 den'est pas concernée, puisqu'elle a été reportée à une date ultérieure.Toutefois, si vous êtes vraiment impatients, sachez que vous pouvez, normalement, acheter le jeu dès maintenant et en profiter si vous le fait par le biais de l'une des plateformes sus-citées. L'autre bonne nouvelle est côté téléchargement, étant donné qu'il n'est pas très lourd (environ 5 Go), même les plus petites connexions ne prendront pas trop de temps pour le télécharger et l'installer.Bien évidemment, si vous souhaitez un peu d'aide pour dénicher le futur meilleur joueur du monde, nous vous proposera, d'ici peu, un guide récapitulant les meilleures pépites et jeunes joueurs, aussi appelés wonderkids.Notez que si vous souhaitez faire quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiants toute concurrence, (mais l'accès anticipé n'est pas valide) sur :