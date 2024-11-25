FIFA Rivals : La FIFA dévoile son premier nouveau jeu, qui sera free-to-play

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 novembre 2024 à 15h14
Le premier nouveau jeu FIFA depuis la fin du partenariat avec Electronic Arts vient d'être annoncé, et sera free-to-play. Certains seront également déçus.
FIFA Rivals : La FIFA dévoile son premier nouveau jeu, qui sera free-to-play
La FIFA et Mythical Games s'associent pour lancer FIFA Rivals, un jeu de football sous licence officielle qui promet de mêler l'intensité des matchs au style captivant des jeux d'arcade. Annoncé comme un projet ambitieux, ce titre s'inscrit dans la stratégie de la FIFA pour diversifier son offre dans le gaming et l'esport après avoir cessé sa collaboration avec Electronic Arts.

Un jeu mobile au gameplay arcade

FIFA Rivals, prévu sur la plateforme Mythical et très probablement sur l'App Store et le Google Store, proposera aux joueurs de créer et de gérer leur propre club de football. Grâce à des affrontements en mode PvP (joueur contre joueur), le jeu s'éloignera de la simulation classique pour offrir une expérience rapide et fun, inspirée par l'univers arcade.

Des fonctionnalités innovantes

Le titre sera gratuit et intégrera des éléments blockchain via la plateforme Mythos, ce qui ne va pas ravir tout le monde. Les joueurs pourront acheter, vendre et échanger des footballeurs sous licence officielle, incluant des stars actuelles et légendaires. Ce système s'appuiera sur une marketplace en ligne et in-game, enrichissant les possibilités stratégiques et sociales. Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, déclare :
Nous sommes ravis de collaborer avec Mythical Games pour offrir une expérience unique aux amateurs de football. Ce nouveau concept vient enrichir notre présence dans le domaine du gaming et de l'esport.

Un lancement mondial attendu en 2025

FIFA Rivals ne possède pas encore de date de sortie, mais son lancement est prévu pour l'été 2025, partout dans le monde. Ce projet marque une étape clé dans l'extension de l'univers footballistique au-delà des terrains, pour une immersion totale des fans dans l'ère du Web 3.0.

D'autres jeux FIFA devraient arriver ces prochains mois. Une rumeur persistante annonce que 2K Games en développera un.
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