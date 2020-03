Fast & Furious Crossroads retardé suite au report du film

Le Covid-19 continue de faire des ravages, et tous les tournages (séries et films) ont été repoussés les uns après les autres. Fast & Furious 9 n'a pas dérogé à la règle, engendrant un autre retard côté jeu vidéo.

Le monde entier est touché par le Coronavirus, et les gouvernements ont mis en place des mesures strictes afin d'endiguer la pandémie. Ainsi, plusieurs tournages ont dû être repoussés. Que ce soit la saison 2 de Russian Doll ou encore la prochaine saison de The Walking Dead, ils y passent tous, et. De ce fait,Fast & Furious Crossroads a été annoncé lors des Game Awards 2019, avec une sortie initiale prévue pour mai 2020, mais elle a cependant été reportée en raison du retard du film. C'est dans une déclaration accordée à USGamer que l'équipe en charge de son développement, à savoir Codemasters, a annoncé la nouvelle.Bien que rien n'indique qu'il y ait eu un lien direct entre les deux,. Si aucune nouvelle date de sortie n'a été annoncée pour, nous pouvons penser qu'il sortira probablement en même temps que la nouvelle date prévue de Fast & Furious 9, c'est-à-dire aux alentours d'avril 2021.Pour rappel, Fast & Furious Crossroads sera disponible sur PC, via Steam, PS4 et Xbox One.